Український сайт Tribuna.com відділився від російського Sports.ru

Редакція запевнила, що для читачів "не зміниться зовсім нічого".

Популярний український спортивний сайт Tribuna.com відділився від російського Sports.ru.

Про це повідомляється на сайті Tribuna.com.

Це стало наслідком продажу російської частини бізнесу Sports.ru інвестиційному фонду бізнесмена Олексія Нечаєва.

Засновник компанії Faberlic Олексій Нечаєв придбав основний бізнес Sports.ru, мережу спортивних блогерів United та маркетингове агентство Fever Pitch. Міжнародні проекти холдингу - Tribuna.com і Betting Insider - в угоду не входять і продовжать працювати автономно від Sports.ru.

Сайт Ua.Tribuna.com (ТОВ "Спорт сєгодня") також не увійшов в угоду.

"Синергія зі Sports.ru серйозно допомогла на початковому етапі запуску проекту в Україні, однак зараз прийшов час робити новий крок, і ми до нього готові. Найближчим часом буде проведена технічна ревізія і запропоновані варіанти вирішення. Наше головне завдання - зберегти рівень сервісу наших користувачів, до якого вони звикли, а також продовжити розвивати ті фішки, які відрізняють нас від конкурентів: блоги, коментарі, ком'юніті. Що стосується редакції, то тут не зміниться зовсім нічого", - сказав директор Tribuna.com в Україні Максим Березінський, який також очолює білоруську Tribunа.

Сайт Tribuna.com в Україні було засновано в 2013 році. Він об'єднує також кілька YouTube-проектов, в тому числі "Триндець" Дмитра Поворознюка. Сайт оцінює свою аудиторію в 6 млн користувачів.