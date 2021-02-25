Геращенко: поліція не буде добиватися блокування 426 сайтів

Доступ до РБК та LiveJournal в Україні закривати не будуть.

Національна поліція відкликала супровідний лист до НКРЗІ, яким інтернет-провайдерів повідомляли про блокування 426 веб-сайтів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в фейсбуці.

Кримінальне провадження, в рамках якого було було прийнято рішення про блокування сайтів, буде витребуване з Голосіївського управління поліції Києва до Головного слідчого управління Національної поліції для перевірки та, можливо, для закриття в разі відсутності складу злочину.

Він повідомив, що справу було відкрито за заявою громадянина України, якому "дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом".

17 грудня 2020 року він звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії. Після цього громадянин пішов до Голосіївського суду Києва з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

Суддя Катерина Плахотнюк 4 лютого 2021 року визнала сайти "знаряддям злочину" та наклала на них арешт.

Геращенко вважає рішення судді Плахотню необґрунтованим та свавільним. "На мою думку, має бути внесена скарга до Вищої ради правосуддя для подальшого вивчення питання про відповідність судді займаній посаді", - написав заступник міністра.

Нагадаємо, що серед сайтів, які наказав заблокувати Голосіївський суд, були російський новинний сайт РБК, вінницький медіаресурс "20 хвилин", блог-платформа LiveJournal, сайт статистики телеграм-каналів TGStat та багато інших менш відомих веб-ресурсів.

Ухвалою слідчого судді накладався арешт на "майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів". Рішення суду зобов'язувало інтернет-провайдерів закрити доступ до цих сайтів.