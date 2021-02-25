Аксьонов і Константинов отримали підозру в порушенні законів та звичаїв війни

Служба безпеки України повідомила керівникам окупаційної адміністрації Криму про підозру в порушенні законів та звичаїв війни за ст.438 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

"Підозрювані, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, ухвалили низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна", - сказано в повідомленні.

Це стосується передачі у федеральну чи "республіканську" власність майна державного концерну "Масандра", дитячого центру "Артек" та "Чорноморнафтогазу".

Підозрювані - колишній "голова Ради міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов та "голова Державної Ради Республіки Крим" Володимир Константинов.

Окупаційна влада Криму передала табір "Артек" у власність Російської Федерації в березні 2015 року.

Винзавод "Масандра" окупанти "націоналізували" ще в 2014 році, а в 2020 році його продали компанії "Південний проєкт", яка належить банку "Росія" (основний акціонер - Юрій Ковальчук, який вважається одним із "гаманців" Володимира Путіна).

"Чорноморнафтогаз" також було "націоналізовано" в 2014 році.