Україна закликає ЄС застосувати персональні санкції до порушників прав людини в Криму

"Правозахисний санкційний механізм ЄС повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Криму".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає,що режим санкцій Європейського Союзу повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом в Києві у вівторок, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми позитивно оцінюємо рішення ЄС застосувати санкції проти РФ у відповідь на арешт Олексія Навального. Але я скористався нагодою, щоб підтвердити своєму литовському колезі моє глибоке переконання, що правозахисний санкційний механізм ЄС повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Криму", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС Литви, під час зустрічі сторони обговорили можливість того, що Литва підтримає можливі європейські санкції, коли Україна буде готова надати докази, списки людей, які порушували права людини на окупованих територіях Криму та східної України.