Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна закликає ЄС застосувати персональні санкції до порушників прав людини в Криму

"Правозахисний санкційний механізм ЄС повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Криму".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає,що режим санкцій Європейського Союзу повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом в Києві у вівторок, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми позитивно оцінюємо рішення ЄС застосувати санкції проти РФ у відповідь на арешт Олексія Навального. Але я скористався нагодою, щоб підтвердити своєму литовському колезі моє глибоке переконання, що правозахисний санкційний механізм ЄС повинен бути застосований до порушників прав людини в окупованому Криму", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС Литви, під час зустрічі сторони обговорили можливість того, що Литва підтримає можливі європейські санкції, коли Україна буде готова надати докази, списки людей, які порушували права людини на окупованих територіях Криму та східної України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також