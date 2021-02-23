Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку

Сьогодні вирощування житніх культур є пріоритетним напрямком діяльності в сучасних аграріїв. Гнучкий час посіву, максимальна врожайність та вражаюча користь кінцевого продукту перетворило жито в справжній must have європейських країн. В країнах Прибалтики темний хліб обирають не тільки, як щоденний смаколик, але й як потужний інструмент проти цукрового діабету. Традиційний прибалтійський хліб з жита відзначається високою місткістю нікотинової кислоти та заліза, які сприяють нормалізації холестерину та цукру в крові. Саме тому в Балтії, Литві та в Естонії житній хліб вважається еліксиром здоров’я та бадьорості. Особливу увагу технікам вирощування та тонкощам випікання житнього хліба приділяє і Норвегія.

Житній хліб ще з давніх часів був основою раціону кожного норвежця. Житні смаколики господині передавали чоловікам перед бойовими діями та прикрашали стрічками на вдачу. Вважалося, що жито окрім швидкого насичення організму, захистить воїна та вбереже від невдач. Особливе ставлення до виробів з жита збереглося і в сучасній Норвегії.

На сьогодні важко уявити щоденний раціон норвежців без житніх смаколиків. В Норвегії дивують, як традиційними пирогами з житнього борошна та норвежським печивом з жита, так і ресторанними стравами на основі цілющого злаку. Сучасні техніки випікання та стародавні норвежські рецепти перетворили звичайну злакову культуру в смачні та дуже поживні страви.

Чому житні вироби обирають в країнах ЄС?

Цілющий комплекс вітамінів;

Європейці знають, що саме жито є секретом здоров’я та молодості. Згідно досліджень, саме житній хліб має високий вміст заліза, магнію, а також вітамінів групи В, А, РР та Е. Саме тому вироби з житнього борошна обирають європейські прихильники здорового способу життя.

Сприяє зменшенню ваги;

Завдяки високому вмісту полісахаридів, житній хліб швидко насичує організм та прискорює процеси зниження ваги.

Краса;

Жито – це справжня скарбничка краси та молодості. Завдяки вмісту вітаміну В5, йоду цинку та вітамінів групи А, вживання виробів з жита сприяє покращенню стану волосся, шкіри та нігтів. Крім того, житній хліб є рекомендованим в косметологічній індустрії як основний інгредієнт масок для волосся та обличчя.

Високий вміст харчових волокон;

Завдяки високому вмісту харчових волокон, вироби з жита покращують травлення та попереджають виникнення жовчних каменів.

Профілактика діабету;

Житнє зерно має мінімальне значення глікемічного індексу, що забезпечує нормалізацію цукру в крові. Саме тому житній хліб є рекомендованим не тільки у дієтичному раціоні, але й для профілактики та в процесі лікування цукрового діабету.

Профілактика атеросклерозу;

У склад житнього хліба входить нікотинова кислота, яка покращує рівень холестерину та попереджає розвиток ателосклерозу.

Запозичення досвіду здорового та смачного харчування в європейських сусідів стали основою розвитку ресторанної кулінарії на основі житнього борошна і в Україні. Сьогодні саме житні культури входять у склад безлічі смаколиків та дивують неперевершеними смаками.

Проєкт «Житня Країна» від «КВС-УКРАЇНА» розповідає кожному українцю про цілющу силу жита та про переваги здорового та смачного харчування. Нове гібридне жито селекції KWS дозволяє створювати справжні шедеври кулінарного мистецтва та насичувати організм українців корисними компонентами. Тепер з новим проєктом «Житня Країна» від «КВС-УКРАЇНА» можна легко знайти корисну та цікаву інформацію про здорове харчування, переглянути відеоролики з приготування смачних страв, а також послухати рекомендації відомих кулінарних експертів.

З новим проєктом "Житня Країна" від "КВС-УКРАЇНА", амбасадором якого став відомий шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко, смакувати смачні та корисні страви на основі жита так просто!