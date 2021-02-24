Жителі окупованих територій зможуть скористатися послугою "е-Малятко"

Скоро послуга буде доступна у Донецькій та Луганській областях та Криму.

Кабінет міністрів дозволив жителям тимчасово окупованих територій скористатися послугою "е-Малятко" для онлайн-реєстрації дітей.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися послугою «е-Малятко». Це важливе рішення в контексті реінтеграційного блоку та підтримки українців, що постраждали внаслідок російської агресії в Криму та на Донбасі", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр зазначив, що на сьогодні майже кожна друга українська сім'я при народженні дитини користується "е-Малятко", адже це - дев'ять державних послуг в одному вікні.

"Сьогоднішнє рішення дасть змогу громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати народження дитини. Батьки немовлят зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі «Дія», на підставі якої відділ РАЦС зареєструє народження та оформить свідоцтво", - пояснив Шмигаль.

"Скоро послуга буде доступна батькам, що народили дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя. Це важливе рішення для підтримки українців, які постраждали внаслідок російської агресії в Криму та на Донбасі", - додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, сервіс "е-Малятко" запустили в січні минулого року в Харкові. 3 січня в Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг за однією заявою, скориставшись цією послугою. Пізніше послугу запустили по всій Україні.

Реалізація проєкту передбачена указом президента Зеленського "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних і юридичних осіб до електронних послуг" та передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - з 37 до одного.