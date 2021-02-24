Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
ГоловнаСуспільствоЖиття

Голова Миколаївської ОДА розповів про розвиток туризму в регіоні: "У нас найгарніші дівчата"

Віталій Кім закликав інвестувати в готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, тощо.

Голова Миколаївської ОДА розповів про розвиток туризму в регіоні: "У нас найгарніші дівчата"
Віталій Кім
Фото: nikvesti.com

Сьогодні, 24 лютого, в рамках Всеукраїнського форуму "Украіна.30" з доповіддю про розвиток туризму в Миколаївській області виступив голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Про це повідомляють "НикВести".

Свій виступ на панельній дискусії Кім почав з того, що розповів про те, що Миколаївщина - це географічний центр українського Причорномор'я. За його словами, розвиток туризму дуже довго не був пріоритетом обласної влади, але завдяки увазі президента і програмі "Великий будівництва" регіон отримав 126 кілометрів доріг, якими можна дістатися до курортів регіону.

Кім додав, що трафік транзиту з Одеської та Херсонської областей через Миколаївщину - більше 7 мільйонів осіб, для яких потрібно створити умови, щоб частина цього трафіку залишалася. Він також розповів про пріоритети його команди в розвитку туризму і закликав інвестувати в регіон

Під час свого виступу, зокрема, Кім кілька разів зазначив, що "в Миколаївській області найкрасивіші дівчата в Україні". Перший раз Віталій Кім сказав це під час обговорення курортів регіону, в які обласна влада пропонує інвестувати.

"Ми пропонуємо, щоб ви інвестували в додаткові об'єкти, будь-які, ми забезпечимо повністю... Взагалі, у нас найкрасивіші дівчата у всій Україні. Це я буду відстоювати", - сказав Кім.

На це голова Херсонської ОДА Сергій Козир зазначив, що в Херсонській області дівчата кращі.

"Це не обговорюється. У нас найкрасивіші дівчата. Тому ми запрошуємо всіх для інвестування в такі місця, наприклад, як готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, що завгодно", - відповів Кім.

Нагадаємо, у 2011 році тодішній президент Віктор Янукович під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі закликав всіх приїжджати в Україну навесні, коли "розквітають каштани і роздягаються жінки".

У червні 2019-го президент Володимир Зеленський під час відвідування найбільшого у світі кампусу стартапів Station F заявив, що в Україні "дуже гарні люди, особливо жінки".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також