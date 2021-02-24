Кабмін дозволив українцям змінювати по батькові з 14 років

Також передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

Кабінет міністрів дозволив українцям змінювати ім'я по батькові після 14 років.

Відпоовідна постанова була ухвалена під час засідання уряду 24 лютого, передає РБК-Україна.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я по батькові за власним розсудом. Крім того, урядом передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові". Згідно документу, українці у віці 14 років теж могли змінити по батькові, але - за згодою батьків, або опікунів. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

у 2016 році Рада вже приймала за основу схожий законопроєкт, але до другого читання справа тоді не дійшла.