Орден розміщувався у холі ради, повідомив засновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков на своїй сторінці у соціальній мережі.
"Щойно було демонтовано орден Леніна у Харківській міській раді. Працівники поліції вважають, що демонтаж — це порушення закону", - розповів LB.ua він.
Працівники поліції під час демонтажу повідомили Вадиму, що той порушує законодавство, бо демонтувати повинні працівники ради, а не активісти. Після цього правоохоронці опитали активістів і відпустили їх.
"Ми хотіли вручити цей орден голові міськради, оскільки вже втретє міська влада перейменувала проспект Григоренка в проспект Жукова. Двічі програла суд, тепер хоче програти втретє," - розповів один з учасників демонтажу LB.ua
Нагадаємо, 24 лютого міська рада Харкова втретє повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова. В.о. мера Ігор Терехов назвав перейменування відновленням історичної справедливості.