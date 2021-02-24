Правоохоронці опитали ініціаторів демонтажу і зазначили, що цим мала займатися міськрада, а не активісти.

Фото: Никита Соловьев

Активісти демонтували орден Леніна у Харківській міській раді просто під час сесії.

Орден розміщувався у холі ради, повідомив засновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Щойно було демонтовано орден Леніна у Харківській міській раді. Працівники поліції вважають, що демонтаж — це порушення закону", - розповів LB.ua він.

Працівники поліції під час демонтажу повідомили Вадиму, що той порушує законодавство, бо демонтувати повинні працівники ради, а не активісти. Після цього правоохоронці опитали активістів і відпустили їх.

Фото: Никита Соловьев

"Ми хотіли вручити цей орден голові міськради, оскільки вже втретє міська влада перейменувала проспект Григоренка в проспект Жукова. Двічі програла суд, тепер хоче програти втретє," - розповів один з учасників демонтажу LB.ua

Нагадаємо, 24 лютого міська рада Харкова втретє повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова. В.о. мера Ігор Терехов назвав перейменування відновленням історичної справедливості.