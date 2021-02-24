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Біля Пісків на Донбасі ворожий снайпер поранив українського військового

Бійця доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Біля Пісків на Донбасі ворожий снайпер поранив українського військового
Фото: EPA/UPG

Внаслідок снайперського обстрілу українських позицій з боку збройних формувань РФ неподалік населеного пункту Піски Донецької області 23 лютого поранений український військовий. Його доставлено до лікарні.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії російських збройних формувань та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ збройних формувань. Внаслідок обстрілу неподалік населеного пункту Зайцеве один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

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