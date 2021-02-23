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"Донбас стає потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи", - представник України в ООН

Радіація з затопленої шахти Юнком забруднює поверхню і грунти. 

"Донбас стає потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи", - представник України в ООН

Донбас стає потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи. Кілька років тому окупаційна влада припинила викачування води із шахти Юнком, де за часів СРСР відбувся ядерний вибух. В результаті радіація вже забруднює поверхню та грунтові води.

Росії потрібно постійно нагадувати, що вона є стороною конфлікту на Донбасі, тож має зобов'язання. Про це повідомив на засіданні Генасамблеї ООН представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

"Ми закликаємо ООН до активної участі у проведенні оцінки екологічного збитку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначив він.

Кислиця додав, що відсутність національного і міжнародного контролю на тимчасово окупованих територіях являє епідеміологічну загрозу не лише для місцевого населення, а й для всього регіону.

Нагадаємо, що ще у 2017 році Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявило про радіаційну небезпеку на шахті "Юнком" в місті Бунге (Юнокомунарівськ) на території ОРДО.

Шахту запустили в роботу в 1911 році і вона була дуже загазована. 16 вересня 1979 року з метою зниження напружень у гірських масивах для підвищення безпеки виробки вугільних пластів був проведений підземний ядерний вибух (об'єкт "Кліваж"). Потужність ядерного заряду становила 0,2-0,3 Кт тротилового еквівалента. Вибух був здійснений в східному крилі шахти на глибині 903 м.

Через 23 роки, у 2002-му, шахту закрили як неперспективну і відтоді вона працювала в режимі водовідливу. У 2017 році з'явилася непідтверджена інформація, що відкачування шахтних вод на "Юнком" припинено.

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