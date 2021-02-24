​"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків до Івано-Франківщини через карантин

Через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на поїзди до Івано-Франківщини та зворотно.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

"Реагуючи на епідеміологічну ситуацію, що склалася в Івано-Франківській області, "Укрзалізниця" з 00:00 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів Івано-Франківщини та у зворотному напрямку. Продаж проїзних документів буде відновлено відразу після поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, опрацьовується механізм, який дасть змогу пасажирам безпечно дістатися місць призначення.

Також розширюється можливості для повернення квитків.

"Пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно та безпечно повернути квитки у будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодовано повну вартість квитка. Повернути квитки можна упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого", - зазначили в компанії.

24 – 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом. У продажу наявні ще понад 4 тис. квитків на 15 рейсів з Івано-Франківщини, і за потреби будуть надані додаткові вагони, щоб дати змогу максимально безпечно покинути регіон тим, хто вже запланував подорож.

"А пасажирам, які планують поїздки в гори, пропонуємо альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славсько. Зокрема, нагадуємо про подовження курсування швидкісного «Лижного експресу» № 745 до Славська з можливістю придбання квитків через чат-бот УЗ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,з 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" карантинну зону.

З початку місясця Івано-Франківська область з великим відривом вийшла на перше місце за захворюваністю на ковід. В останні дні там щодня реєструють 400-600 нових випадків - стільки ж, як на листопадовому піку. Міністерство охорони здоров'я визнало причиною нової хвилі ковіду в області гірськолижний курорт "Буковель".

Через критичну ситуацію в області вперше з початку епідемії довелося розгортати мобільний госпіталь. На дорогах регіону повернули блокпости з поліцією, Нацгвардією та медиками