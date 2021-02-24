Фото: Макс Требухов

Черкаси стали першою областю, куди доставили вакцину від коронавірусу CoviShield, яка вчора прилетіла до України. Область отримала 16 200 доз, яких достатньо для вакцинування 8 100 людей.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Під час транспортування було дотримано температурний режим, наявні усі сертифікати. Прийомом препарату займається директор аптечної бази Сергій Демченко. Також уже прибули шприци та контейнери для утилізації.

Наступним етапом є видача вакцини мобільній бригаді для початку щеплень. Мобільна бригада вже отримала перші сто доз для вакцинації медиків області. 100 щеплень - максимальна кількість доз, яку бригада може провести за день.

В області є дві бригади для проведення вакцинації: одна проходила тренування під препарат CoviShield, інша - під Pfizer. Першим щеплять Горенка Євгена Васильовича, лікара-реаніматолог опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз.

Згідно з планом МОЗ, шість областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також Київ мали отримати вакцину в день прибуття, інші — наступного дня.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією — це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

"Не можна сказати, що CoviShield — повний еквівалент AZD1222, адже це можна перевірити лише шляхом порівняння двох вакцин у лабораторії. Оскільки Індійський інститут сироваток є виробником 28 інших прекваліфікованих ВООЗ вакцин, він має технології на якісне відтворення вакцини від ковід за технологією від AstraZeneca. Але це інша вакцина, з іншою назвою, від іншого виробника, просто яка має ті самі компоненти", — пояснює LB.ua лікарка та директорка програми "Громадське здоров’я" Міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Довга дорога: як вакцини від ковіду їдуть в Україну".