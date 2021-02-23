Київ залишається у "жовтій" карантинній зоні

У КМДА нагадали про заборони, які діятимуть з 24 лютого.

Україна повертається до адаптивного карантину. Залежно від епідемічної ситуації на території країни в цілому або на території окремої адміністративно-територіальної одиниці встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З 24 лютого у Києві встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки, який передбачає низку заборон, повідомляють у Київській міськдержадміністрації.

"Жовтий" рівень передбачає заборону:

перебування в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті без захисних масок, що закривають ніс та рот;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільного залишання місць самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі або наповненістю залів понад 50 відсотків місць (окрім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю не більш як 50 відсотків місць);

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

роботу після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);

діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції у 1,5 метра в черзі, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ тощо);

відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;

діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

Нагадаємо, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону. Головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручено проаналізувати епідемічну ситуацію.