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Через коронавірус у Буковелі закриють ресторани і посилять карантин

Фвано-Франківщина лідирує за щоденним добовим приростом хворих.

Через коронавірус у Буковелі закриють ресторани і посилять карантин
Фото: gorodok.rv.ua

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук спільно з керівництвом Національної поліції в області та Держпродспоживслужби відвідали гірськолижний курорт області "Буковель" та розглянули питання про джерела виникнення захворюваності на коронавірус в області.

Про це повідомила пресслужба ОДА.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи", - зазначив Бойчук.

На нараді обговорили роботу готельно-ресторанного бізнесу району в умовах пандемії. Зокрема, з керівницвом "Буковелю" визначили основні напрямні роботи курорту під час карантину:

  • закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;
  • створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;
  • дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;
  • широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи. 

Нагадаємо, з початку лютого Івано-Франківська область з великим відривом вийшла на перше місце за захворюваністю на ковід. В останні дні там щодня реєструють 400-600 нових випадків коронавірусної хвороби - стільки ж, як на листопадовому піку. Міністерство охорони здоров'я визнало причиною нової хвилі ковіду в області Буковель.

Через критичну ситуацію з ковідом в Івано-Франківській області вперше з початку епідемії довелося розгортати мобільний госпіталь. На дорогах регіону повернули блокпости з поліцією, Нацгвардією та медиками.

Також область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом

У березні минулого року "Буковель" через карантин достроково завершив сезон.

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