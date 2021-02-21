На дорогах Івано-Франківщини встановили блокпости через COVID-19

Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

На автомобільних шляхах у Івано-Франківській області встановлені 16 контрольно-пропускних пунктів для запобігання поширення COVID-19. Службу на них несуть поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

У повідомленні наголошується, що працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

“На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

- с. Черніїв (автошлях Т0906);

- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 до 21:00:

- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);

- с. Отинія, Коломийсського району (автошлях Н-10);

- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Горохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

- с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

- смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Зазначається, що пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Закладам громадського харчування з 22 до 28 лютого заборонено приймати відвідувачів, можна працювати лише на виніс. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали на цей час повинні припинити роботу.

Також заборонено проведення культурних та релігійних заходів, а також очне навчання учнями 5-11 класів.

у суботу, 20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.