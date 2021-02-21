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Першу партію вакцини AstraZeneca відвантажено зі заводу-виробника в Індії, - Степанов

Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. 

Першу партію вакцини AstraZeneca відвантажено зі заводу-виробника в Індії, - Степанов
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про відвантаження партії вакцин компанії AstraZeneca в індійському місті Пуне.

Про це він заявив у відео, оприлюдненому сьогодні у соцмережі Facebook.

“Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне”, – зазначив він.

500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ, йдеться у повідомленні.

Зараз вакцина транспортується до Мумбаї.  “Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин”, – додав Степанов.

Додамо, Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Нагадаємо, 18 лютого Степанов полетів у Індію домовлятися з виробником вакцин про збільшення кількості доз та "контролювати процес відвантаження першої партії".

Водночас Міністерство охорони здоров'я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу.

Так, шість областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також Київ отримають вакцину в день розвезення, інші – наступного дня. Зразу після прибуття вакцини її доставлятимуть одночасно одинадцять машин.

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