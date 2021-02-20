З початку пандемії в Україні від ковіду померло вже понад 25 тис. осіб

За минулу добу, 19 лютого в Україні зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зафіксовано 73 летальних випадків.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 225 осіб, виписано з лікарень – 1 650, одужало – 4 539.

За добу здійснено 67 017 тестувань: методом ПЛР – 29 731 і методом ІФА – 16 184.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 299 967 осіб, одужало 1 144 516 осіб, летальних випадків – 25 045, проведено 6 681 355 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 415 випадків;

Вінницька область – 554 випадки;

Волинська область – 166 випадків;

Дніпропетровська область – 290 випадків;

Донецька область – 168 випадків;

Житомирська область – 369 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 738 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 42 випадки;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 420 випадків;

Миколаївська область – 163 випадки;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 138 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 143 випадки;

Тернопільська область – 203 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 110 випадків.

Нагадаємо, у Національній службі здоров’я констатують значне зменшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною недугою.