З початку пандемії в Україні від ковіду померло вже понад 25 тис. осіб

За минулу добу, 19 лютого в Україні зафіксовано 6 295 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Зафіксовано 73 летальних випадків.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 225 осіб, виписано з лікарень – 1 650, одужало – 4 539.
За добу здійснено 67 017 тестувань: методом ПЛР – 29 731 і методом ІФА – 16 184.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 299 967 осіб, одужало 1 144 516 осіб, летальних випадків – 25 045, проведено 6 681 355 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 415 випадків;
- Вінницька область – 554 випадки;
- Волинська область – 166 випадків;
- Дніпропетровська область – 290 випадків;
- Донецька область – 168 випадків;
- Житомирська область – 369 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 738 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 42 випадки;
- Луганська область – 45 випадків;
- Львівська область – 420 випадків;
- Миколаївська область – 163 випадки;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 138 випадків;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 143 випадки;
- Тернопільська область – 203 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 35 випадків;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Чернігівська область – 110 випадків.
Нагадаємо, у Національній службі здоров’я констатують значне зменшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною недугою.