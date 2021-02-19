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Мер Лондона отримав перше щеплення від ковіду

Садок Хан закликав жителів країни послідувати його прикладу.

Мер Лондона отримав перше щеплення від ковіду
Мер Лондона отримав перше щеплення від ковіду
Фото: twitter.com/SadiqKhan

Сьогодні мер Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer в центрі вакцинації в баптистської церкви Мітчем-Лейн.

Про це Хан повідомив у Twitter.

"Дуже радий і дуже вдячний за те, що мене сьогодні запросили на вакцинацію від COVID-19. Мій посил всім, хто сумнівається, чи робити щеплення: воно безпечне, ефективне і врятує життя", - написав він.

Місцеві ЗМІ зазначають, що Хан отримав першу щеплення під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми, тому він приймає спеціальні ліки.

Нагадаємо, на початку січня у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Також у січні в британській столиці госпіталізували президента Вірменії, який захворів на ковід.

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