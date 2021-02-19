Сьогодні мер Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer в центрі вакцинації в баптистської церкви Мітчем-Лейн.

Про це Хан повідомив у Twitter.

"Дуже радий і дуже вдячний за те, що мене сьогодні запросили на вакцинацію від COVID-19. Мій посил всім, хто сумнівається, чи робити щеплення: воно безпечне, ефективне і врятує життя", - написав він.

Delighted, and very grateful, to have been called to have my COVID #vaccine today.



My message to anyone who is unsure about having the vaccine: it is safe, effective and will save lives. https://t.co/tro0bAhSzY — Sadiq Khan (@SadiqKhan) February 19, 2021

Місцеві ЗМІ зазначають, що Хан отримав першу щеплення під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми, тому він приймає спеціальні ліки.

Нагадаємо, на початку січня у Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Також у січні в британській столиці госпіталізували президента Вірменії, який захворів на ковід.