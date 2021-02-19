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США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2

Білий дім вирішив не сваритися з ключовим союзником.

США не наважилися на санкції проти німецьких учасників Nord Stream 2
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2", пише Bloomberg з посиланням на чотири поінформовані джерела.

У п'ятницю Конгрес США повинен представити доповідь про нові санкції, пов'язані з російсько-німецьким газопроводом, але ні німецьких компаній, ні громадян Німеччини там не буде. Під обмеження попаде лише невелика кількість пов'язаних з Росією юридичних осіб.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена, на відміну від уряду Дональда Трампа, прагне зупинити проєкт без конфронтації з ключовим союзником.

За словами джерел агентства, проти введення санкцій виступив особисто державний секретар США Ентоні Блінкен. Він вважає, що потрібно шукати якесь дипломатичне рішення та виправити розкол, який виник через зовнішню політику попереднього президента Дональда Трампа.

Як стверджує Bloomberg, в адміністрації Трампа готували санкції на гендиректора Nord Stream 2 Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі, який знав Путіна ще за часів його роботи в КДБ.

Нагадаємо, що "Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Після того, як його добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзит газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

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