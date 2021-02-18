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Ізраїль видаватиме "зелені паспорти" вакцинованим від COVID-19

Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях.

Ізраїль видаватиме "зелені паспорти" вакцинованим від COVID-19
Вакцинація проти COVID-19, Тель-Авів, 31 грудня 2020 р
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю впроваджує так званий "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід.

Про це повідомляє Times of Israel.

Власники такого документу зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити у готелях. За підробку цього документа передбачена кримінальна відповідальність.

"Так виглядатиме перший етап після повернення до нашого майже нормального життя", - сказав міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едльштейн.

Нагадаємо, Кнесет Ізраїлю наприкінці січня затвердив в остаточному читанні так званий"Закон про штрафи", згідно з яким розміри штрафних санкцій за порушення карантинного режиму збільшуються вдвічі.

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