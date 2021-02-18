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Лукашенко анонсував зустріч із Путіним, але обіцяє гроші не просити

"Ми дійсно з Путіним давно домовилися, що на початку 20-х чисел лютого зустрінемося і поговоримо щодо деяких напрямків нашої співпраці".

Лукашенко анонсував зустріч із Путіним, але обіцяє гроші не просити
Фото: kremlin.ru

Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у 20-х числах лютого.

Про це повідомляє "БелТА".

"Ми дійсно з Путіним давно домовилися, що на початку 20-х чисел лютого зустрінемося і поговоримо щодо деяких напрямків нашої співпраці. Але відразу хочу сказати: у нас, як завжди в Росії буває, деякі підхоплять порядок денний і, ось: "Лукашенко приїде аж $3 млрд просити". Ні, я не їду туди чогось просити...", - сказав Лукашенко на зустрічі з державним секретарем Союзної держави Григорієм Рапотою.

"Ви бачили, ми підписували на цей рік по енергоносіях, що для нас відчутно, по загальних ринках документи. Взагалі нічого не просили і не сперечалися. Якщо Росія вважає, що рівень нашого економічного співробітництва має бути ось такої висоти, значить він такий і буде. Чого там ходити і просити? Тому трошки ці ліберали в Росії відстали від чутливих питань, які ми обговорюємо. Ми нічого не маємо наміру просити", - додав він.

За словами Лукашенка, під час візиту в Росію є домовленість і про зустріч із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, з дня виборів президента Білорусі в серпні, переможцем яких оголосили Лукашенка, у країні не вщухають протести. Білоруси влаштовували масштабні акції, саботували роботу на державних підприємствах, вимагали чесних виборів. Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, а також фактично пригнічували опозицію – арештовували її лідерів та висилали їх з країни.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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