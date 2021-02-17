Чоловік королеви Великобританії принц Філіп потрапив до лікарні

Очікується, що Філіп залишиться в лікарні на кілька днів для спостереження і відпочинку.

99-річний принц Філіп був госпіталізований в лондонську лікарню після того, як йому стало зле.

Про це повідомляє Economictimes з посиланням на пресслужбу Букінгемського палацу.

У палаці повідомили, що чоловік королеви Єлизавети II був доставлений в лікарню у вівторок ввечері. У заяві говориться, що госпіталізація - це "запобіжний захід". Очікується, що Філіп залишиться в лікарні на кілька днів для спостереження і відпочинку.

Нагадаємо, станом на ранок 17 лютого у світі зафіксовано 110 035 724 випадки коронавірусної недуги. Зареєстровано 2 429 822 смертей, 84 865 039 людей одужали від COVID-19.