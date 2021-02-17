Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу

Учора засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі. Це сталося через зниження вартості акцій Tesla на 2,4%.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса на 16 лютого становили 191 млрд доларів, що на 955 мільйонів доларів більше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.

Безос беззмінно очолював Bloomberg Billionaires Index майже три роки - до 7 січня 2021 року, коли він поступився першим рядком Маску.

На початку лютого стало відомо, що засновник Amazon Джефф Безос йде з посади генерального директора компанії. У третьому кварталі 2021 року Безос перейде на посаду виконавчого директора Amazon, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

Раніше повідомляли, що інвестори оцінили SpaceX Ілона Маска в $74 млрд. Вартість космічної компанії за кілька місяців підскочила на 60%.