Хакери з КНДР намагалися викрасти інформацію про вакцину Pfizer

Хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери американської фармацевтичної компанії Pfizer та викрасти інформацію про виготовлення вакцини проти коронавірусу.

Таку заяву зробили представники Національної служби розвідки Південної Кореї на зустрічі з представниками корейського парламенту, пише The Korea Times.

"Служба розвідки повідомила нам, що Північна Корея намагалася отримати технологію, що стосується вакцини проти коронавірусу та його лікування, за допомогою кібератаки проти Pfizer", - розказав журналістам представник правлячої Народної партії після розмови з розвідниками.

Він додав, що КНДР також намагалася зламати сервери корейських компаній, які розробляють вакцину.

Північна Корея досі офіційно не повідомила про жоден випадок коронавірусної хвороби, але довіряти офіційним даним з Пхеньяна навряд чи можна.

На минулому тижні в ЗМІ потрапила інформація з конфіденційної доповіді експертної комісії ООН про те, що хакери з Північної Кореї протягом 2020 року викрали сотні мільйонів доларів на ядерну програму. Тому, пише видання, можна припустити, що КНДР збиралася продати дані про вакцину, а не запустити власне виробництво.