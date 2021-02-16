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В Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак шприців

Якщо не вдасться закупити спеціальні шприци, утилізують кожну шосту дозу.

В Японії викинуть частину вакцини Pfizer через брак шприців
Фото: EPA/UPG

В Японії доведеться утилізувати частину вакцини від коронавірусу американської фармацевтичної компанії Pfizer через відсутність достатньої кількості спеціалізованих шприців.

Про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като, передає Reuters.

Като пояснив, що флакон влаштований таким чином, що для його використання потрібно спеціальний шприц. Звичайний шприц здатний викачати з нього лише п'ять із шести доз, а решта доведеться викидати.

"Ми намагаємося запастися цими особливими шприцами", - запевнив політик.

Він, однак, підкреслив, що дістати їх непросто, і через це розгортання вакцинації американським препаратом вийде на запланований рівень тільки приблизно через п'ять місяців. Близько 12 мільйонів людей не отримають свою дозу в першу хвилю вакцинації.

Японія з населенням 126 мільйонів минулого місяця підписала контракт з Pfizer Inc на закупівлю 144 мільйонів доз вакцини, що достатньо для 72 мільйонів людей. Вакцинація розпочнеться у середу, 17 лютого.

Нагадаємо, в українському МОЗ обіцяють почати вакцинацію до кінця тижня.

15 лютого Україна мала отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca. Однак поставка затримується.

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