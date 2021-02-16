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Конгрес США створить комісію для розслідування нападу на Капітолій

Комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

Конгрес США створить комісію для розслідування нападу на Капітолій
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции, 31 января 2019.
Фото: EPA/UPG

У Конгресі США створять зовнішню незалежну комісію для вивчення “фактів і причин” нападу на Капітолій 6 січня прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа.

Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє “Голос Америки”.

У листі законодавцям Ненсі Пелосі відзначила, що комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

Спікер Палати представників додала, що група також розгляне “факти і причини, що стосуються готовності і реагування поліції Капітолію США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів в районі Капітолію”.

Нагадаємо, що 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі. 

У Конгресі ініціювали справу про імпічмент Трампа за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію. Палата представників оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.

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