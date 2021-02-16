Конгрес США створить комісію для розслідування нападу на Капітолій

Комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

У Конгресі США створять зовнішню незалежну комісію для вивчення “фактів і причин” нападу на Капітолій 6 січня прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа.

Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє “Голос Америки”.

У листі законодавцям Ненсі Пелосі відзначила, що комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.

Спікер Палати представників додала, що група також розгляне “факти і причини, що стосуються готовності і реагування поліції Капітолію США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів в районі Капітолію”.

Нагадаємо, що 6 січня в Капітолії мали офіційно оголосити Джо Байдена переможцем виборів за результатами голосування колегії виборників. У цей час Трамп проводив мітинг на свою підтримку, деякі учасники якого рушили до Капітолію, увірвалися туди та почали масові заворушення.

Унаслідок цього загинуло п'ятеро людей, було відкрито понад 20 справ з обвинуваченням у внутрішньому тероризмі.

У Конгресі ініціювали справу про імпічмент Трампа за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію. Палата представників оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.