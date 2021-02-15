Білл Гейтс планує інвестувати в кліматичні проєкти $2 млрд за п’ять років

Водночас, на його думку, світ не повинен відмовлятися від атомної енергетики.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс планує в найближчі п'ять років інвестувати два мільярди доларів у проєкти, спрямовані на боротьбу з кліматичними змінами.

Про це він заявив в оприлюдненому в понеділок, 15 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає DW.

На думку Гейтса, держави світу повинні збільшити витрати на дослідження, спрямовані на захист клімату, щонайменше вп'ятеро, до 110 мільярдів доларів на рік. "Нам треба міняти фізичну економіку так швидко, як ніколи раніше в історії", - зазначив підприємець.

При цьому Гейтс додав, що, на його думку, світова промисловість не повинна відмовлятися від атомної енергії, оскільки її альтернативних джерел, як-от сонця та вітру, забракне для того, щоб задовольнити глобальні потреби в електроенергії. Водночас він заявив, що покладає великі надії на технологію фільтрації вуглекислого газу з атмосфери. Ще одне джерело енергії майбутнього, на думку Гейтса, - це водневе пальне.

Говорячи про екологічну ситуацію на планеті, Гейтс порівняв клімат з переповненою ванною. "Навіть якщо ми закриємо кран настільки, що вода буде з нього тільки крапати, в одну чудову мить ванна виявиться переповненою", - сказав він.

Саме тому до 2050 року викиди вуглекислого газу треба не просто скоротити, але звести до нуля, підкреслив бізнесмен.

Нагадаємо, навесні2020-го Білл Гейтс залишив раду директорів Microsoft, щоб займатися благодійністю. За словами мільярдера, він приділятиме більше часу сфері світової охорони здоров'я, освіти та протидії змінам клімату. Раніше фонд Гейтсів заявив про виділення $100 млн на боротьбу з коронавірусом.