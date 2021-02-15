Глава МЗС Перу пішла у відставку через таємну вакцинацію від COVID-19

Міністр закордонних справ Перу Елізабет Астет Родрігес оголосила про відставку через скандал, пов'язаний з вакцинацією низки політиків в країні ще до офіційного старту кампанії щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Своє рішення таємно зробити ще в січні щеплення Астет Родрігес у неділю, 15 лютого, назвала "грубою помилкою". Вона пояснила свій вчинок тим, що низка осіб у колі її спілкування тоді мали позитивний тест на коронавірус. Визнати помилку її спонукала ситуація щодо таємної вакцинації експрезидента Перу, пояснила Родрігес.

Колишній президент Перу Мартін Віскарра, як з'ясувалося, зробив собі щеплення від коронавірусу "достроково" ще в жовтні. До залишення посту глави держави політик заявляв, що прищепився в рамках клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinopharm. Однак університет в Лімі, відповідальний за проведення цих випробувань, згодом спростував цю інформацію. 12 лютого через той же скандал залишила свій пост міністр охорони здоров'я Перу Пілар Массетті.

У Перу з населенням близько 30 мільйонів на даний час зареєстровано близько 43 700 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. Це один з найвищих показників летальності від коронавірусу у світі, зазначає агенція dpa. Офіційна кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала в країні минулого вівторка.

Перу мала отримати 1,77 мільйона доз вакцини від COVAX - глобального фонду доступу до вакцин від коронавірусу.

Як повідомляли, в Україну поставки вакцини AstraZeneca розпочнуться вже цього тижня. Перше щеплення планується зробити на наступний день після того, як вакцина прилетить в Україну.