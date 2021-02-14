Поляків попросили “зберігати здоровий глузд” після послаблення карантину

Віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска закликав поляків зберігати здоровий глузд і дотримуватися правил санітарної безпеки після послаблення карантину.

Про це пише Польське радіо.

Політик заявив, що був стривожений фотографіями з Закопаного, на яких видно натовпи людей.

"Я був шокований фотографіями із Закопаного, зі славнозвісної вулиці Крупувки. Натовпи людей, де більшість не має на собі масок. Це може закінчитися дуже погано. Я справді закликаю людей, щоби вони зберігали здоровий глузд. Адже така безвідповідальна поведінка є небезпечною не тільки для нас, але теж для наших рідних, близьких. Ми приїдемо із Закопаного додому до своїх рідних, дідусів та бабусь, і будемо становити для них смертельну небезпеку”, – сказав він.

“Коли я чую, що туристи в Закопаному говорять про те, що нема жодного вірусу, то хочу запросити таких туристів до польських лікарень, де лежать пацієнти під апаратами ШВЛ. Це страшна картина".

Нагадаємо, у Польщі з 12 лютого послаблено протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Зокрема, готелям дозволили відкритися з заповненням на 50%, ресторани готелів залишаться закритими - їжу доставлятимуть у номери. Кінотеатри та театри, філармонії та опери також відкривають за умови дотримання санітарного режиму та заповнення лише на 50%.

Дозволяється також займатися спортом на відкритих майданчиках і тенісних кортах. Дозволена робота басейнів та гірськолижних трас.