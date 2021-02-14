В Японії у районі Фукусіми зафіксували повторний землетрус магнітудою 4,3.

Про це повідомили у Японському метеорологічному агентстві.

Поштовхи силою 4,3 бала зафіксували з епіцентром на глибині 50 км під водою в районі Фукусіми.

Зазначимо, у суботу, 13 лютого, в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7,1.

Землетрус призвів до сильного тремтіння будівель, що спостерігалося навіть у Токіо. Також сталося масштабне відключення електроенергії у більш як 830 тисячах будинків навколо столиці Японії.

Наразі відомо про 150 постраждалих.

Нагадаємо, у липні 2017 біля берегів префектури Фукусіма стався землетрус. При цьому на АЕС "Фукусіма Даїчі" аномальних наслідків удару стихії не виявлено.

В березні 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою до 9,1, за яким було цунамі. У результаті катастрофи загинули 16 тис. осіб, ще 6 тис. постраждали. Удар цунамі спровокував аварію на АЕС "Фукусіма-1", де сталося кілька вибухів і витік радіації.

З прилеглих до станції районів влада евакуювала понад 300 тис. осіб. Наприкінці 2013 року атомну станцію офіційно закрили, роботи з ліквідації наслідків аварії тривають досі.