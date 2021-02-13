У Сенаті США закликали Байдена заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

"Дозволити завершення "Північного потоку-2" не є конструктивним шляхом для трансатлантичного партнерства".

Двоє американських сенаторів Джим Ріш (республіканець) і Джин Шагін (демократка) закликали адміністрацію президента США Джо Байдена застосувати санкції, спрямовані на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це інформує Bloomberg.

"Преса повідомляє, що німецький уряд висунув пропозицію, яка вимагатиме від Сполучених Штатів ігнорування санкціонованих законом санкцій", - написали сенатори у листі, датованому 12 лютого.

"Відносини США з Німеччиною є наріжним каменем трансатлантичного альянсу. Але дозволити завершення “Північного потоку-2" не є конструктивним шляхом для цього партнерства", - йдеться у листі.

У тексті листа нема інформації щодо того, про яку конкретно пропозицію йдеться. Але останніми днями в німецькій пресі поширюються повідомлення про те, що уряд канцлера Ангели Меркель намагався укласти угоду з адміністрацією Трампа, щоб дозволити закінчити майже завершений трубопровід.

Сенатори також заявили, що очікують, що адміністрація до 16 лютого надасть доповідь, передбачену конгресом, про компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" буде складатися з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Він веде від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід треба добудувати, але останнім часом в країні почали обговорювати механізм, який дозволятиме зупиняти поставки газу, якщо Росія використовуватиме трубу проти України.