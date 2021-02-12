У США засудили українця на 7 років за відмивання грошей

У Сполучених Штатах засудили українця до 87 місяців в'язниці за кібершахрайство. Чоловік також має виплатити 98,7 тис. доларів відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.

Засуджений - 38-річний одесит Олександр Мусієнко. Чоловік брав участь у відмиванні грошей для східноєвропейських кіберзлочинців, які зламали та викрали кошти з банківських рахунків американських компаній. Так, з 2009 по 2012 роки він відмив понад 3 мільйони доларів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

Зокрема, Мусієнко був залучений до вербування, нагляду та скеровування осіб, які могли отримувати викрадені кошти та передавати їх за межі США.

Українець вербував кур'єрів для вивезення коштів через сайти з оголошеннями про роботу. Найняті таким чином особи не підозрювали про свою участь у злочинній схемі та вважали, що легально працюють на міжнародну фірму.

“Партнери Мусієнка по схемі зламували та викрадали інформацію у потерпілих у США і використовували цю інформацію, щоб видавати себе за жертв. Банки при цьому вважали, що клієнти вимагали зняття коштів з рахунків. Таким чином Мусієнко та інші змогли викрасти великі суми грошей з рахунків жертв”, - йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу проти українця у США відкрили у 2016 році. У 2018 році Мусієнка заарештували у Південній Кореї та наступного року екстрадували до США. ФБР дослідило ноутбук Мусієнка та виявило файли, що містять приблизно 120 000 номерів платіжних карток та пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію.