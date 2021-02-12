Тихановська: "Нам стало простіше зрозуміти українців - колишній президент програв вибори, але незаконно утримує владу"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська провела онлайн-зустріч з українськими депутатами і закликала їх підтримати демократичну Білорусь у міжнародних організаціях. Вона також висловила надію на швидку зустріч із керівництвом України.
Звернення Тихановської до Верховної Ради опубліковано на її сайті.
На онлайн-зустрічі були присутні депутати Сергій Кальченко, голова комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, глава делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева ("Слуга народу"), Олександра Устінова, Соломія Бобровська і Юлія Клименко ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє"), Олексій Гончаренко, Софія Федина та Максим Саврасов ("Європейська солідарність"), Оксана Савчук ("Свобода").
Опозиціонерка закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.
Українські політики висловили підтримку білорусам в боротьбі за свободу і демократію та нагадали, що чекають на Тихановську в Києві.
"Дуже дякую за вашу підтримку. Білоруси бачили, як депутати вивісили біло-червоно-білі прапори у Верховній Раді. Білоруси знають про акції солідарності, які проходять в різних містах України. Білоруси цінують ваше рішення не визнавати Олександра Лукашенка президентом після вкрадених виборів у серпні 2020 року. Ми також цінуємо вашу допомогу тим білорусам, які були змушені покинути свою країну. Для них Україна стала другою домівкою", - йдеться в заяві Тихановської.
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
"Я знаю, що багато українців довгий час ставилися до Лукашенка або нейтрально, або навіть позитивно. Його пропаганді вдавалося "продавати" частини українського суспільства образ міцного господарника та борця з корупцією. Але в останні пів року він показав своє справжнє обличчя - його не цікавить нічого, крім особистої влади. Довіра і повага до нього обрушилося всюди, в тому числі і в Україні", - додала опозиціонерка.
Тихановська наголосила, що через страх втратити владу Лукашенко кинув країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами.
"Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним. Колишній президент ставиться до Білорусі як до свого особистого колгоспу. Це руйнує економіку і айті-сектор, який змушений тікати з країни", - сказала вона.
Тихановська також зазначила, що підтримує територіальну цілісність і незалежність України.
"Крим, згідно із законом, є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні пів року білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. Де-юре колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим до сих пір незаконно утримує владу", - сказала Тихановська.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Тихановська говорила, що має намір відвідати Україну після місцевих виборів. Вона зазначила, що Білорусь хотіла б будувати партнерські і взаємовигідні відносини з нашою країною. Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"
Тихановська також неодноразово заявляла, що якщо Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. Однак дії влади та силовиків проти мирних протестувальників не ставали м'якшими.
У листопаді 2020 року Тихановська анонсувала Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка. "Я, Світлана Тихановська, оголошую Народний Трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя прийшов", – заявила вона.
11 лютого 2021 року під час свого виступу на Всебілоруських народних зборах Лукашенко назвав умови відходу від влади: припинення протестів і недоторканність його прихильників.