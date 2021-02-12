Тихановська: "Нам стало простіше зрозуміти українців - колишній президент програв вибори, але незаконно утримує владу"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська провела онлайн-зустріч з українськими депутатами і закликала їх підтримати демократичну Білорусь у міжнародних організаціях. Вона також висловила надію на швидку зустріч із керівництвом України.

Звернення Тихановської до Верховної Ради опубліковано на її сайті.

На онлайн-зустрічі були присутні депутати Сергій Кальченко, голова комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, глава делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева ("Слуга народу"), Олександра Устінова, Соломія Бобровська і Юлія Клименко ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє"), Олексій Гончаренко, Софія Федина та Максим Саврасов ("Європейська солідарність"), Оксана Савчук ("Свобода").

Опозиціонерка закликала Україну підтримати Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках.

Українські політики висловили підтримку білорусам в боротьбі за свободу і демократію та нагадали, що чекають на Тихановську в Києві.

"Дуже дякую за вашу підтримку. Білоруси бачили, як депутати вивісили біло-червоно-білі прапори у Верховній Раді. Білоруси знають про акції солідарності, які проходять в різних містах України. Білоруси цінують ваше рішення не визнавати Олександра Лукашенка президентом після вкрадених виборів у серпні 2020 року. Ми також цінуємо вашу допомогу тим білорусам, які були змушені покинути свою країну. Для них Україна стала другою домівкою", - йдеться в заяві Тихановської.

"Я знаю, що багато українців довгий час ставилися до Лукашенка або нейтрально, або навіть позитивно. Його пропаганді вдавалося "продавати" частини українського суспільства образ міцного господарника та борця з корупцією. Але в останні пів року він показав своє справжнє обличчя - його не цікавить нічого, крім особистої влади. Довіра і повага до нього обрушилося всюди, в тому числі і в Україні", - додала опозиціонерка.

Тихановська наголосила, що через страх втратити владу Лукашенко кинув країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами.

"Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним. Колишній президент ставиться до Білорусі як до свого особистого колгоспу. Це руйнує економіку і айті-сектор, який змушений тікати з країни", - сказала вона.

Тихановська також зазначила, що підтримує територіальну цілісність і незалежність України.

"Крим, згідно із законом, є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні пів року білоруси живуть у схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. Де-юре колишній президент програв на виборах, проте де-факто його режим до сих пір незаконно утримує владу", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Тихановська говорила, що має намір відвідати Україну після місцевих виборів. Вона зазначила, що Білорусь хотіла б будувати партнерські і взаємовигідні відносини з нашою країною. Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"

Тихановська також неодноразово заявляла, що якщо Лукашенко піде з посади мирно, йому нададуть гарантії особистої безпеки. Однак дії влади та силовиків проти мирних протестувальників не ставали м'якшими.

У листопаді 2020 року Тихановська анонсувала Народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка. "Я, Світлана Тихановська, оголошую Народний Трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя прийшов", – заявила вона.

11 лютого 2021 року під час свого виступу на Всебілоруських народних зборах Лукашенко назвав умови відходу від влади: припинення протестів і недоторканність його прихильників.