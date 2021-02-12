​Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули ще два звинувачення

Члену президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій висунули ще два звинувачення - у змові та створенні екстремістського формування.
Про це повідомив Telegram-канал екскандидата в президенти Віктора Бабарика.
Зазначається, що Колесникову звинувачують у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357 КК), а також у створенні екстремістського формування і керівництві ним (ч. 1 ст. 361-1 КК).
Адвокату Максиму Знаку висунули аналогічні звинувачення.
Раніше Колесникову також звинуватили за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет).
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Нагадаємо, у вересні минулого року у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. На волі залишилася тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка пізніше поїхала в Німеччину.
Місце перебування Марії Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня. 8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що опозиціонерку затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з країни. За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, це було насильницьке видворення опозиціонерів.
Пізніше також затримали адвоката Колесникової Людмилу Козак.