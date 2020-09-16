У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Британські «термінатори» для України
Британські «термінатори» для України
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ГоловнаСвіт

Слідчий комітет Білорусі висунув Колесниковій звинувачення

Зараз лідерка опозиції утримується під вартою.

Слідчий комітет Білорусі висунув Колесниковій звинувачення
Фото: Укрінформ

Слідчий комітет Білорусі висунув звинувачення члену президії Координаційної ради Марії Колесниковій.

Про це повідомляє пресслужба СК.

Слідчі сьогодні пред'явили Марії Колесникової звинувачення за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет).

Зараз Колеесникова утримується під вартою.

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Місце перебування Марії Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня. 8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що опозиціонерку затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. 

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни.

Білоруська опозиція готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колесникової.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також