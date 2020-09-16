Слідчий комітет Білорусі висунув Колесниковій звинувачення

Слідчий комітет Білорусі висунув звинувачення члену президії Координаційної ради Марії Колесниковій.

Про це повідомляє пресслужба СК.

Слідчі сьогодні пред'явили Марії Колесникової звинувачення за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет).

Зараз Колеесникова утримується під вартою.

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Місце перебування Марії Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня. 8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що опозиціонерку затримали під час спроби перетнути кордон з Україною.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни.

Білоруська опозиція готує санкційний список імені ув'язненої Марії Колесникової.