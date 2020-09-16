В ООН оцінили збитки в сфері туризму через коронавірус

Через пандемію коронавірусу потік туристів у світі скоротився на 65%.

Такі дані оприлюднила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

За даними UNWTO, значне падіння попиту на міжнародні поїздки за період з січня по червень 2020 року призвело до скасування 440 мільйонів міжнародних поїздок та втрати близько $460 мільярдів.

Це приблизно вп’ятеро більше, ніж збитки, завдані туристичному бізнесу в 2009 році через глобальну економічну кризу.

Найбільше збитків зазнала Азія - там потік туристів за 6 місяців скоротився на 72%. У Європі він впав на 66%, в Африці і на Близькому Сході – на 57%, в Америці - на 55%.

За оцінками UNWTO, час повернення індустрії до рівня туристичного потоку 2019-го займе від 2 до 4 років.

Нагадаємо, у квітні в дослідженні фінансового холдингу JPMorgan Chase потенційний збиток світової економіки від пандемії коронавірусу оцінили в $5,5 трлн.