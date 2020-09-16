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Світлану Алексієвич не заарештують і не видворять з Білорусі, - Тихановська

На думку Світлани Тихановської, тиск на Світлану Алексієвич засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру.

Світлану Алексієвич не заарештують і не видворять з Білорусі, - Тихановська
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Члена президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич навряд чи заарештують або видворять з країни.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua висловила лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська.

"Це буде дуже великий скандал, якщо її виженуть з країни. По-перше, вона вже у віці. По-друге, вона лауреат Нобелівської премії. Вона занадто відома, щоб видворити її з країни, а тим більше, посадити в тюрму", - заявила Тихановська. 

Вона додала, що будь-який тиск на Світлану Алексієвич засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру.

Нагадаємо, що у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська заявила, що готова надати гарантії особистої безпеки президенту Білорусі Олександру Лукашенко у разі мирної передачі влади.

Вона також зазначила, що видані Росією кредитні кошти білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

Разом з тим, Світлана Тихановська не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі. 

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