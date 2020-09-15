Лукашенко доручив уряду домовитись з Україною про "зелений коридор" для хасидів

Білорусь готова організувати транспорт для доставки цих паломників до пункту призначення і назад.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

Про це заявила прес-секретар глави білоруської держави Наталія Ейсмонт, передає БЕЛТА.

"Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв'язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад. А потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе", - сказала Ейсмонт.

"При цьому, безумовно, процес буде організований максимально безпечно, в тому числі і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID-19 це ніяк не вплинуло", - додала вона.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Учора ввечері білоруські прикордонники повідомили про присутність у пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем. Їх не пропускають в Україну через карантинні обмеження.

Станом на ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю перебували кілька сотень хасидів, які намагаються потрапити в Україну, попри обмеження в'їзду.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері сьогодні звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

МЗС України сьогодні попросило Білорусь не оформлювати на виїзд в Україну паломників, які не підпадають під категорію винятків.