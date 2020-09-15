YouTube запускає аналог TikTok

Відеохостинг YouTube запускає сервіс коротких відео YouTube Shorts.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми раді повідомити, що ми створюємо YouTube Shorts - нову короткоформатну відеоформацію безпосередньо на YouTube для творців і виконавців, які хочуть знімати короткі захопливі відео, використовуючи лише мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

У YouTube зазначили, що протягом наступних кількох днів в Індії запустять бета-версію Shorts лише на пристроях Android.

"Це рання версія продукту, але ми випускаємо його зараз, щоб залучити вас - наша глобальна спільнота користувачів, творців і художників - до нашої подорожі разом із нами, коли ми створюємо та вдосконалюємо Shorts. Ми продовжуватимемо додавати більше функцій і розширюватись у більшій кількості країн у найближчі місяці з огляду на ваш фідбек", - розповіли в компанії.

За допомогою Shorts можна знімати відео тривалістю до 15 секунд.

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