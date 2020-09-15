В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
ГоловнаСвіт

YouTube запускає аналог TikTok

За допомогою YouTube Shorts можна знімати відео тривалістю до 15 секунд.

YouTube запускає аналог TikTok
Фото: mojevijesti.ba

Відеохостинг YouTube запускає сервіс коротких відео YouTube Shorts.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми раді повідомити, що ми створюємо YouTube Shorts - нову короткоформатну відеоформацію безпосередньо на YouTube для творців і виконавців, які хочуть знімати короткі захопливі відео, використовуючи лише мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

У YouTube зазначили, що протягом наступних кількох днів в Індії запустять бета-версію Shorts лише на пристроях Android.

"Це рання версія продукту, але ми випускаємо його зараз, щоб залучити вас - наша глобальна спільнота користувачів, творців і художників - до нашої подорожі разом із нами, коли ми створюємо та вдосконалюємо Shorts. Ми продовжуватимемо додавати більше функцій і розширюватись у більшій кількості країн у найближчі місяці з огляду на ваш фідбек", - розповіли в компанії.

За допомогою Shorts можна знімати відео тривалістю до 15 секунд.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що китайська компанія ByteDance відмовилася продавати корпорації Microsoft американський сегмент соцмережі TikTok.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також