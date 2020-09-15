Британський парламент попередньо схвалив законопроєкт, який порушує угоду про Brexit

У ЄС вимагають від Великої Британії відмовитися від основних частин документа.

Палата громад парламенту Великої Британії попередньо схвалила проєкт закону, що порушує угоду про Brexit з Європейським Союзом.

Про це повідомляє BBC.

Голосування відбулося після п'ятигодинних дебатів у парламенті. Документ підтримали 340 парламентарів проти 263.

Згодом пройдуть ще чотири дні дебатів, під час яких депутати можуть змінювати положення проєкту закону.

Законопроєкт про внутрішній ринок усуває компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії.

Як інформує BBC, ключовою частиною цієї угоди є домовленість про те, що Північна Ірландія буде продовжувати дотримуватися деяких правил ЄС навіть після того, як відбудеться Brexit. Це зроблено, щоб запобігти поверненню жорсткого кордону між Північною Ірландією (яка знаходиться у Великобританії) та Республікою Ірландія (яка знаходиться в ЄС).

Але документ буде суперечити угоді про вихід з ЄС і, отже, міжнародному праву, дозволяючи британським міністрам "не застосовувати" раніше узгоджені норми, що стосуються Північної Ірландії, якщо немає торгової угоди з ЄС.

Як пише "Європейська правда", новий закон дозволить Британії самостійно приймати рішення про управління переміщенням товарів через Ірландське море і фактично позбавить ЄС можливості контролювати імпорт у південну частину Ірландії та далі на спільний ринок ЄС, якщо буде збережено прозорий ірландський кордон.

У Європейському Союзі вимагають від Великої Британії відмовитися від основних частин документа до кінця вересня, в іншому разі до кінця року не буде укладено угоду про майбутню торгівлю.

Нагадаємо, на початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Раніше повідомлялося, що в січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.