​Тихановська прокоментувала зустріч Путіна і Лукашенка: "Я шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з народом"

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна перед його зустріччю з Олександром Лукашенком.

Заяву Тихановської опубліковано в телеграм-каналі її пресслужби "Пул першої".

"Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі, це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив йому в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом", - йдеться в заяві.

Спочатку Лукашенко був названий не "узурпатором", а "диктатором", але потім у пост внесли правки.

Нагадаємо, 14 вересня Путін і Лукашенко проведуть переговори в Сочі. Це буде їхня перша особиста зустріч після президентських виборів і початку протестів в Білорусі. Переговори пройдуть у форматі "один на один". Підписання документів і пресконференції під час візиту не заплановано.

Очікується, що Лукашенко і Путін обговорюватимуть "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику в регіоні, питання спільного реагування на виклики".

Президенти РФ і Білорусі домовилися про зустріч ще наприкінці серпня. Також у Мінськ літав російський прем'єр Михайло Мішустін. На переговорах останній заявив, що з Лукашенком вдалося "досягти прогресу щодо Союзної держави" - наддержавного об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів. Лукашенко заявив Мішустіну, буцімто білоруські силовики "перехопили розмову Варшави з Берліном", в якій йшлося про "змову в отруєнні Навального з метою дискредитації РФ".

11 вересня стало відомо, що Лукашенко полетить у Росію на переговори з Путіним.