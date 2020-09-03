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Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"

Сторони обговорюють зняття бар'єрів у торгівлі, розширення співпраці в культурі, спорті, охороні здоров'я, енергетиці, промисловості.

Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Фото: БЕЛТА

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін на зустрічі з очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо Союзної держави.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"У нас з багатьох питань прогрес, в тому числі з питання майбутнього Союзної держави, яку буде засновано на абсолютно незалежних позиціях наших держав, але з відповідними заходами економічного характеру, про які ми домовлялися", - сказав Мішустін.

За його словами, сторони обговорюють зняття бар'єрів у торгівлі, розширення співпраці в культурі, спорті, охороні здоров'я, енергетиці, промисловості. 

"Практично всі ключові міністри нашого кабінету приїхали до Мінська, щоб обговорити порядок денний", - зазначив очільник уряду РФ.

Нагадаємо, що планована Союзна держава - це наддержавне об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

У 2019 році Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

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