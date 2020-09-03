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В Болгарії під час сутичок з поліцією затримали 126 мітингувальників

З обох сторін є десятки постраждалих.

В Болгарії під час сутичок з поліцією затримали 126 мітингувальників
Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

В столиці Болгарії Софії в результаті зіткнень протестувальників з поліцією затримали 126 людей.

Про це повідомляє Balkan Insight.

За офіційними даними, постраждали близько 80 правоохоронців.

Своєю чергою, лікарі повідомили про те, що вони надали допомогу 60 демонстрантам і 30 поліціянтам.

В ніч на 3 вересня силовики зруйнували барикади і намети, які мітингувальники встановили в центрі болгарської столиці.

Протестувальники вимагають відставки уряду і генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.

Нагадаємо, що протести в Болгарії тривають з липня після проведення обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію і розголошенні державної таємниці.

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