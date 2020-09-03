На Японію обрушився тайфун "Майсак"

На острів Кюсю у Японії обрушився тайфун "Майсак". Щонайменше 18 людей травмувалися.

Про це повідомляє Kyodo News.

Внаслідок сильних поривів вітру люди отримали травми. Близько 80 тисяч будинків знеструмлено.

Як повідомляє Японське метеорологічне агентство, в неділю ще один тайфун "Хайшен" переросте у дуже потужний шторм і досягне вод поблизу острівного ланцюга Амамі на південному заході країни.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року на Японію обрушився найпотужніший за останні 60 років тайфун. Через стихійне лихо загинули 23 людини, влада Японії звернулася із закликом до понад 7 млн осіб залишити свої будинки.