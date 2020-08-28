Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось

Эпоха правления Абэ заканчивается без достижения двух ключевых целей, которые премьер определил для себя еще в самом начале: пересмотр действующей японской конституции и решения вопроса «Северных территорий» - заключения с РФ договора о мире в обмен на острова Южных Курил. С этой последней задачей была в немалой степени связана активизация японской дипломатии на украинском направлении после начала российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины. Абэ стал первым в истории японским премьером, посетившим Киев в 2015 году. Однако можно утверждать, что Киев не воспользовался удобным моментом для формирования прочного альянса с Токио.

Причиной добровольного ухода с поста глава японского кабинета назвал ухудшение состояния здоровья. Премьер принял важное решение после того, как 24 августа побил исторический рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства Японии – 2799 дней без перерыва.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сегодня объявил о намерении уйти в отставку . Однако он будет оставаться на посту до тех пор, пока правящая Либерально-Демократическая партия Японии не выберет нового премьера.

Фото: EPA/UPG Люди смотрят прямую трансляцию пресс-конференции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой он объявил о своей отставке , Токио, 28 августа.

Возвращение к застою

Для самой Японии правление Абэ запомнится экономическим подъемом (даже возник термин «Абэномика») после катастрофического землетрясения и цунами, приведшего к аварии на АЭС в Фукусима в 2011 году, попытками нормализовать взаимоотношения с соседями – Китаем и Южной Кореей, не простыми отношениями с США во время президентства Трампа. При этом его политика в целом была направлена на пересмотр системы координат, в которой существовала Япония после Второй мировой войны. Выражением этой политики стало усиление вооруженных сил страны и принятие специального закона, который предоставил силам самообороны Японии право действовать за пределами национальной территории.

Впрочем, Абэ не удалось изменить «пацифистскую» конституцию Японии, принятую еще в 1947 году. В целом он все эти годы ставил задачу перед дипломатами улучшить имидж страны в регионе и мире. Политические позиции кабинета Абэ ослабли в результате пандемии коронавируса и критики действий властей Японии в условиях кризиса. По конституции, Абэ мог находиться на своем посту еще год – до сентября 2021 года.

«Я потерял уверенность в своей способности служить японцам, и не могу выносить правильные суждения из-за болезни» - сказал премьер в ходе обращения к нации в четверг 28 августа. 24 августа он неожиданно попал в госпиталь для обследования, что местные СМИ сразу же связали с развитием давней болезни - хроническим язвенным колитом.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, 28 августа 2020.

Именно болезнь заставила его подать в отставку с поста премьера в 2007 году. Он сказал, что победил болезнь благодаря новому лекарству и вернулся в кресло премьера в 2012-м. Однако в июле источники сообщили, что Абэ, находясь на рабочем месте, начал харкать кровью.

На сегодняшней пресс-конференции 65-летний премьер признал, что в июле стал чувствовать себя плохо. Абэ подтвердил, что ему теперь понадобиться продолжительная терапия. Он также просил скорее определиться с новой кандидатурой на пост главы правительства. По данным источников в ЛДПЯ, в ближайший вторник однопартийцы Абэ соберутся, чтобы выбрать нового премьера.

Среди основного кандидата на замену Абэ называют нынешнего министра финансов Таро Асо, который уже имеет опыт руководства правительством страны. Однако японские эксперты не исключают возникновения внутрипартийной борьбы между теми, кто попытается сохранить курс Абэ и сторонниками более консервативных взглядов в ЛДПЯ. Она может проявиться во время выборов нового лидера партии.

Фото: BLOOMBERG Таро Асо во время японско-американских переговоров в Токио, 18 апреля 2020

Впрочем, кто-бы не пришел на замену Абэ отказаться от его наработок едва ли удастся, но вот коррекция курса может произойти на фоне того, что поддержка нынешнего кабинета упала до 36%. В то же время 59% японцев не одобряют действий правительства в условиях пандемии коронавируса. Страна переживает самый существенный экономический спад за всю историю после Второй мировой войны (по данным последнего квартала экономика снизилась на 27,8%). При этом правительство решило урезать материальную помощь японцам. Кризис, связанный с коронавирусом, грозит похоронить все экономические достижения правительства Абэ.

Ворота для Украины закрываются

Приемники Абэ могут отказаться от ключевой для уходящего премьера цели – нормализовать отношения с Российской Федерацией путем решения проблемы спорных территорий и подписания договора о мире. По некоторым данным, Абэ был готов на подписание этого исторического документа с условием передачи Японии двух (Шикотан и Хабомаи) из четырех спорных островов Южных Курил. Но в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил Абэ сначала подписать договор «без всяких условий», а потом решать тему территорий. Японский премьер был достаточно мудрым, чтобы отвергнуть эту идею. Эта история демонстрирует достаточно четко, что принцип «мир в обмен на территории» с хозяином Кремля не работает.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции после переговоров в Кремле, Москва, 22 января 2019.

Этот же принцип в Токио предлагали на вооружение Киеву для решения проблемы оккупированного Крыма, обещая в свою очередь давить на Москву по линии международных организаций и форумов – таких, как, например, G-7. Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Но на практике в ходе своих многочисленных встреч с Путиным Абэ редко выступал с критикой РФ из-за оккупации территории Украины, понимая, что это не приблизит его самого к достижению договоренностей по Курилам.

Несмотря на это Киев вел достаточно активный диалог с Токио в последние годы – состоялись обмены визитами на высшем уровне, а украинского президента Владимира Зеленского даже впервые в истории пригласили на инаугурацию японского императора. Япония предоставила Украине финансовую поддержку для реформ правоохранительной системы и кредиты.

При всем при этом уход Абэ означает, что окно возможностей для Украины в Японии закрывается. Украинские власти не определились со своими приоритетами в Азии – в экономике и торговле доминирующую роль для Киева занял Китай (при фактическом отсутствии с Пекином политических контактов). С Японией же диалог политический формально был, но практических (прежде всего экономических) результатов он не дал.

Торговля с Японией, третьей экономикой в мире в 8 раз меньше, чем с Китаем. Показательный факт – назначенный еще в апреле новым послом Украины в Японии Сергей Корсунский пока не приступил к выполнению своих обязанностей. Очевидно, что ему придется иметь дело с японскими политиками, которые будут куда меньше заинтересованы в украинских делах, чем Абэ и его окружение.

Фото: EPA/UPG

Япония в окружении

Абэ смог улучшить отношения с Китаем и Южной Кореей, однако полной нормализации продолжают мешать исторические споры вокруг признания роли Японии во Второй мировой войне. Напомним, Абэ запретил членам своего кабинета посещать мемориал погибшим во Второй мировой японским солдатам в храме Юсукуни. Однако в последние годы часть функционеров ЛДПЯ ослушались его приказа, чем показали свое несогласие с политикой премьера.

У Абэ сложились непростые отношения с главным союзником – Соединенными Штатами – после прихода в Белый Дом Дональда Трампа. Американский лидер в ряде случаев не считал необходимым уведомлять японского коллегу о своих планах в Азии, например, когда принял решение пойти на прямой диалог с лидером КНДР – Ким Чен Ыном. Лидер США, фактически, проигнорировал интересы Японии в этих переговорах.

Абэ не смог убедить Трампа не вводить тарифы на японские автомобили в прошлом году, хотя был вынужден согласиться открыть японский рынок для американской сельхозпродукции. При этом США и Япония недавно договорились о сотрудничестве по программе освоения Луны. Показательно, что американцы отдали японцам ту часть работ по созданию окололунной станции, на которую претендовали россияне.

Фото: EPA/UPG Японии Синдзо Абэ покидает зал после пресс-конференции, Токио, 28 августа 2020.

В целом можно сказать, что Абэ сделал достаточно много, чтобы люди в современном мире посмотрели на Японию несколько иначе, чем это было еще десять лет назад. Используя мягкую, а не военную силу, правительство под руководством Абэ стремилось сделать из Японии страну, которая в Азиатско-Тихоокеанском регионе пыталась консолидировать либеральный международный порядок, в условиях растущих вызовов для него со стороны КНР и РФ, военных угроз от КНДР, роста националистических настроений в США. Тем не менее, Токио так и не удалось найти на этом пути достаточно сильных союзников, которые бы разделяли его цели, и, например, поддержали Японию в ее переговорах с Россией. Абэ приходилось много решений принимать самостоятельно и, как следствие, нести за них ответственность. Хотя, как оказалось, ему стало не под силу решить действительно масштабные проблемы.