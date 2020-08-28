Трамп назвав Байдена "руйнівником американської величі"

Президент США Дональд Трамп офіційно погодився бути кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах.

У своїй 70-хвилинній промові на Південній галявині під Білим домом він заявив, що президентські вибори у листопаді "вирішать, чи ми захищатимо американський спосіб життя, або дозволимо радикальному руху повністю демонтувати і знищити його".

Трамп, який змагатиметься за посаду з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, заявив, що "це найважливіші вибори в історії нашої країни", передає Голос Америки.

Чинний президент США, який згідно з опитуваннями зараз відстає від Байдена, присвятив велику частину своєї промови критиці опонента від Демократичної партії, назвавши його "троянським конем" радикалів та анархістів, які хочуть знищити країну.

Під схвальні вигуки прихильної аудиторії Трамп сказав, що колишній віце-президент "не рятівник американської душі. Він руйнівник робочих місць Америки. А якщо він матиме нагоду, то він буде руйнівником американської величі".

Президент США наголосив на своєму жорсткому підході до Китаю у питаннях економіки та звинуватив Пекін у тому, що коронавірус поширився за межі Китаю.

У разі переобрання Трамп пообіцяв тиснути на Китай і взагалі не покладатися на Пекін.

Нагадаємо, 24 серпня республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти США. Чинний віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс погодився знову обійняти цю посаду в разі перемоги на виборах президента Дональда Трампа.

19 серпня Демократична партія США затвердила кандидатом у президенти США колишнього віцепрезидента Джо Байдена. 21 серпня він офіційно погодився стати кандидатом у президенти країни.

Як показало соціологічне опитування служби SSRS, у середині серпня за демократів були готові проголосувати 50% респондентів, за Трампа і чинного віцепрезидента Майкла Пенса - 46% опитаних. При цьому на початку червня Байден випереджав чинного господаря Білого дому з результатом 55% проти 41%.

Вибори президента у США пройдуть 3 листопада.