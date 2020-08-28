​Росіянин намагався за $1 млн підкупити співробітника Tesla, щоб улаштувати кібератаку

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск підтвердив повідомлення про те, що росіянин готував кібератаку на його підприємство.
Про це він поінформував у Twitter.
Маск відреагував на статтю порталу Teslarati, у якій повідомлялося про атаку на завод Tesla в Неваді.
Чоловік на ім'я Єгор Крючков пропонував працівникові заводу Tesla $1 млн за встановлення шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерній мережі компанії. Чоловік відмовився і звернувся до ФБР.
Much appreciated. This was a serious attack.— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020
22 серпня Крючкова заарештували американські правоохоронці.
"Дуже вдячний. Це була б серйозна атака", - написав Маск.
Нагадаємо, раніше Велика Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19.