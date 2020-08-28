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​Росіянин намагався за $1 млн підкупити співробітника Tesla, щоб улаштувати кібератаку

Цю інформацію підтвердив Ілон Маск.

​Росіянин намагався за $1 млн підкупити співробітника Tesla, щоб улаштувати кібератаку
Илон Маск
Фото: ТСН

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск підтвердив повідомлення про те, що росіянин готував кібератаку на його підприємство.

Про це він поінформував у Twitter.

Маск відреагував на статтю порталу Teslarati, у якій повідомлялося про атаку на завод Tesla в Неваді.

Чоловік на ім'я Єгор Крючков пропонував працівникові заводу Tesla $1 млн за встановлення шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерній мережі компанії. Чоловік відмовився і звернувся до ФБР.

22 серпня Крючкова заарештували американські правоохоронці.

"Дуже вдячний. Це була б серйозна атака", - написав Маск.

Нагадаємо, раніше Велика Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19.

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