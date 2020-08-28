Для розриву дипломатичних відносин із Білоруссю немає підстав, – Кулеба

Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, вона ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині сусідньої країни.

Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він також повідомив, що в разі потреби офіційний Київ не виключає, що посол України в Білорусі після завершення консультацій може повернутися до роботи у Мінськ.

"Ми всі контакти ставимо на паузу до стабілізації ситуації в Білорусі. Це так само включає процес підготовки форуму в регіонах. Ми не розриваємо відносин із Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Однак для розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав. Ми не плануємо наразі вдаватися до цього кроку. Білоруський посол продовжує виконувати свої функції", - повідомив міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, однак задля стабілізації ситуації в сусідній країні продовжуватиме синхронізувати свої дії із США та ЄС. Разом із тим Кулеба наголошує на неприпустимості будь-якого зовнішнього тиску на Білорусь, особливо з боку Росії.

"МЗС вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, розв’язання глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Насамперед йдеться про втручання РФ та ОДКБ, де Росія відіграє провідну роль", - сказав він.

Нагадаємо, що масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, оскільки, за офіційними даними, знову переміг Олександр Лукашенко. Майже відразу почалися сутички з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, причому затриманих катували в ізоляторах.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Лукашенко також неодноразово заявляв, що українці нібито причетні до акцій протесту в Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці Лукашенка провів би ще одні вибори. У відповідь на це Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень", натякнувши, що Україна нібито причетна до "фінансування" протестів.