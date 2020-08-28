В МВС повідомили про затримання нападників на автобус ОПЗЖ
В МВС повідомили про затримання нападників на автобус ОПЗЖ
CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн
CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
В Харківській області обстріляли автобус з представниками ОПЗЖ
В Харківській області обстріляли автобус з представниками ОПЗЖ
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
ГоловнаСвіт

Для розриву дипломатичних відносин із Білоруссю немає підстав, – Кулеба

Україна ставить на паузу організацію українсько-білоруського форуму регіонів, але не виключає повернення білоруського посла.

Для розриву дипломатичних відносин із Білоруссю немає підстав, – Кулеба
Фото: надано Дмитром Кулебою

Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, вона ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині сусідньої країни. 

Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він також повідомив, що в разі потреби офіційний Київ не виключає, що посол України в Білорусі після завершення консультацій може повернутися до роботи у Мінськ.

"Ми всі контакти ставимо на паузу до стабілізації ситуації в Білорусі. Це так само включає процес підготовки форуму в регіонах. Ми не розриваємо відносин із Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Однак для розриву дипломатичних відносин немає жодних підстав. Ми не плануємо наразі вдаватися до цього кроку. Білоруський посол продовжує виконувати свої функції", - повідомив міністр.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі, однак задля стабілізації ситуації в сусідній країні продовжуватиме синхронізувати свої дії із США та ЄС. Разом із тим Кулеба наголошує на неприпустимості будь-якого зовнішнього тиску на Білорусь, особливо з боку Росії. 

"МЗС вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, розв’язання глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Насамперед йдеться про втручання РФ та ОДКБ, де Росія відіграє провідну роль", - сказав він.

Нагадаємо, що масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, оскільки, за офіційними даними, знову переміг Олександр Лукашенко. Майже відразу почалися сутички з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, причому затриманих катували в ізоляторах.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Лукашенко також неодноразово заявляв, що українці нібито причетні до акцій протесту в Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці Лукашенка провів би ще одні вибори. У відповідь на це Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень", натякнувши, що Україна нібито причетна до "фінансування" протестів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також