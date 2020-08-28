Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Контактів між президентами двох країн зараз немає і відновлювати їх поки не планується.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Повідомляється, що Київ відновить діалог, коли переконається, що це "не завдасть країні репутаційних втрат".

"Я можу офіційно про це вам повідомити. І ми стежимо за розвитком ситуації. І тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені. Контактів між президентами зараз немає і не планується", - сказав Кулеба.

Він також припустив, що Україна може перенести майданчик переговорів по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі з Мінська.

Нагадаємо, білоруські силовики сьогодні затримали близько 50 журналістів, які висвітлювали акцію протесту в центрі Мінська.