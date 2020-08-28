Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
За минулу добу в Україні померло найбільше пацієнтів з коронавірусом
За минулу добу в Україні померло найбільше пацієнтів з коронавірусом
Заступник Помпео прилетів у Кривий Ріг заради зустрічі з Зеленським
Заступник Помпео прилетів у Кривий Ріг заради зустрічі з Зеленським
CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн
CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
В Харківській області обстріляли автобус з представниками ОПЗЖ
В Харківській області обстріляли автобус з представниками ОПЗЖ
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
ГоловнаСвіт

Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба

Контактів між президентами двох країн зараз немає і відновлювати їх поки не планується.

Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Повідомляється, що Київ відновить діалог, коли переконається, що це "не завдасть країні репутаційних втрат".

"Я можу офіційно про це вам повідомити. І ми стежимо за розвитком ситуації. І тільки коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не будуть нести репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені. Контактів між президентами зараз немає і не планується", - сказав Кулеба.

Він також припустив, що Україна може перенести майданчик переговорів по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі з Мінська.

Нагадаємо, білоруські силовики сьогодні затримали близько 50 журналістів, які висвітлювали акцію протесту в центрі Мінська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також